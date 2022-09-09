4.35 تريليون دولار القيمة السوقية لـ13 بورصة عربية بنهاية أغسطس

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أصدر صندوق النقد العربي، النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، وكشف التقرير عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و356 مليارًا و843 مليون دولار في نهاية تعاملات أغسطس الماضي.

«تداول» تسجل 3.04 تريليون دولار

ووصلت القيمة السوقية لبورصة المملكة”تداول” إلى 3.04 تريليون دولار، وبورصة قطر 205.5 مليار دولار، وبورصة الكويت 149.6 مليار دولار.

في حين ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بقيمة 2.86 مليار دولار من 152.23 مليار دولار إلى 155.1 مليار دولار.

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أبو ظبي ترتفع

ونقل التقرير، عن وكالة الأنباء الإماراتية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنحو 20.25 مليار دولار من 548.8 مليار دولار في نهاية يوليو إلى 569.1 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.

مصر وبقية الدول العربية

فيما وصلت القيمة السوقية لسوق مسقط 60.4 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 59.3 مليار دولار، والبورصة المصرية 35.6 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.6 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 26.5 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.35 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.9 مليار دولار، وسوق دمشق 1.52 مليار دولار.

ارتفاع حجم التداولات

وشهدت التداولات في البورصات العربية ارتفاعًا في أغسطس الماضي، بنسبة 65.26%، مقارنة بمستواها المسجل في نهاية يوليو 2022، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات 12 بورصة عربية.

فيما سجل حجم التداول في البورصات العربية ارتفاعًا بنحو 232% في أغسطس الماضي نتيجة ارتفاع حجم التداول في 12 بورصة عربية.