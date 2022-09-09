الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، “برنامج التأهيل والإحلال”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين من حملة كافة المؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مراقب مواد.

2 – إداري مكتب.

3 – مساعد فني صيانة.

4 – مدير المحطة.

5 – مهندس طرق.

6 – مشغل معدات.

7 – مشغل معدات ثقيلة.

8 – كهربائي.

9 – وغيرها.

* نبذة:

وتعتبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هي الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة، حيث تعمل على تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء، وتتطلع دوما إلى آراء واقتراحات العملاء وفهم متطلباتهم وكسب رضاءهم من خلال تحقيق ما يفوق تطلعاتهم في جميع تعاملاتها ومستهدفاتها.

* التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا ).

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