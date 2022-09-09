السيولة بالمملكة ترتفع بنسبة 5.78% في 2022 بواقع 2.44 تريليون ريال

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سجلت السيولة في اقتصاد المملكة “عرض النقود ن3″ أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي مطلع سبتمبر الجاري، عند 2.442 تريليون ريال، مقابل 2.422 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له، و”عرض النقود ن3” هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف.

ارتفاع عرض النقود

وبحسب بيانات البنك المركزي “ساما”، ارتفع عرض النقود 0.81% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و5.78% منذ نهاية 2021، حينما كان 2.309 تريليون ريال، حسب “الاقتصادية”.

ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققًا مستوى قياسيًا بنهاية الأسبوع الماضي.

الحد من البطالة

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، في مطلع يونيو 2020، ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وقال “ساما”: “إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية”.

تضاعف 9 مرات

وعلى مدار 29 عامًا، شهد “عرض النقود ن3” نموًا سنويًا، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2021 عند 2.307 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال، ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلاً 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس.

ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020 بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال حتى نهاية 2021 عند 2.307 تريليون ريال.