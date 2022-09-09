“النقل” تُعلن انتهاء التوطين بنسبة 100% في هذه الوظائف

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنه تم انتهاء التوطين بنسبة 100% في عدد من الوظائف.

ونشرت على حسابها في “تويتر”، مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، “لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدًا ومشرفة خاصة في جيل الشباب.. طاقة قوية، شجاعة، ثقافة عالية، احترافية جيدة وقوية.. ونعمل لصناعة السعودية التي نريدها في المستقبل”.

انتهاء التوطين بنسبة 100% في هذه الوظائف

وأضافت أن الجميع يعمل وفق ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من صناعة السعودية التي نريدها في المستقبل، مؤكدة أنه تم انتهاء التوطين بنسبة 100% في هذه الوظائف:

1 – مراقب جوي بنسبة 100%.

2 – مساعد طيار بنسبة 100%.

3 – مرحل جوي بنسبة 100%.

4 – مراقب طرق بنسبة 100%.

5– مفتش بحري بنسبة 100%.

6– مرشد بحري بنسبة 100%.

7– مهندس سلامة في الطرق 100%.

8– منافذ تنشيط تأجير السيارات 100%.

كما بلغت نسبة التوطين في وظيفة مضيف جوي 50%.

وأشارت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على أن المملكة نجحت في عدد من الإنجازات المختلفة، ومن أبرزها:

1 – تم إنشاء الأكاديمية اللوجستية لتأهيل الكوادر الوطنية.

2 – تدريب الكوادر الوطنية في أكاديمية الطيران المدني.

3 – أكثر من 800 خريج في معهد “سرب” عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

4 – خلال فبراير القادم، سيكون لدى المملكة 32 قائدة قطار للعمل في قطار الحرمين السريع.

5 – توطين نشاط توجيه المركبات الذي يبلغ عدد السائقين فيه أكثر من 800 ألف سائق من أبناء المملكة.