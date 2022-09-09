بالفيديو.. هل يُمكن تقديم بعض أنواع التمور المُنتَجة علفًا للحيوانات والدواجن؟

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كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن بعض أنواع التمور المنتجة يتم استخدمها كعلف للحيوانات.

ونشر مقطع فيديو على حسابه في “تويتر” يوضح استخدام بعض أنواع التمور المنتجة كعلف للحيوانات، معربًا عن أسفه لما يحدث من إقدام بعض الناس على استخدام التمور كأعلاف.

هدر لموارد المياه الشحيحة

وأكد المسند، أن هذا فيه هدر لموارد المياه الشحيحة والتي استُخدمت لري النخيل؛ وعليه فهو يرى أن نكتفي بالنخيل ذات الصنف الجيد، ونتخلص من الباقي، والتي تستهلك مياهًا، وإنتاجها يبقى أحيانًا على رؤوسها ولا يجد أصحابها من يشتريه حتى علفًا للماشية.

استخدام التمر التالف علفًا للدواجن

في الوقت نفسه، أوصت دراسة علمية حديثة أجراها الدكتور أحمد خليفة من جامعة الملك عبد العزيز، بضرورة الاستفادة من بقايا التمر غير الصالح للاستهلاك الآدمي وإدخاله بنسب متعددة في تكوين أعلاف الدواجن بدلاً من الذرة الصفراء المستوردة.

وأوضحت الدراسة – حسب صحيفة “الشرق الأوسط”، أن النتائج كانت مشجعة عند استخدام بقايا التمر غير الصالح وحبوب التقطير المجففة مع الذوائب والشعير كبديل للذرة الصفراء، دون تأثيرات ضارة على معظم خصائص جودة لحم الطيور.

وأكدت الدراسة إمكانية استخدام نسب تصل إلى 20% من بقايا التمر غير الصالح في أعلاف الدجاج اللاحم والبياض، وكذلك نسب تصل إلى بين 15 و20% من حبوب التقطير المجففة مع الذوائب المستوردة دون إخلال للأداء الإنتاجي للطيور.

وأفادت الدراسة بأن نحو 60 إلى 70% من تكاليف الإنتاج لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني هي عبارة عن تكاليف التغذية، وإحدى الطرق لخفض تكاليف التغذية هي إحلال الخامات التقليدية في أعلاف الدواجن والحيوانات بأخرى غير تقليدية ومتوفرة.