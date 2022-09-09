عاجل.. “الخزانة” الأمريكية تفرض عقوبات ضد وزير الاستخبارات الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت فرض عقوبات ضد وزير الاستخبارات الإيراني.

وأوضحت في بيان لها، أن الولايات المتحدة وضعت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، ووزير الاستخبارات الإيراني على قائمة العقوبات، لمشاركتهما في الأنشطة الإلكترونية ضد واشنطن وحلفائها.

العقوبات شملت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني

وأكدت أن العقوبات ضد وزير استخبارات إيران جاءت ردًا على الهجوم السيبراني ضد ألبانيا، وأن أمريكا لن تتسامح مع هجمات إيران السيبرانية ضدها وحلفائها، مؤكدة أن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل وزارة الاستخبارات والأمن الوطني.

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة، أنها فرضت عقوبات على شركة إيرانية لدورها في تصدير طائرات بدون طيار “مسيرة” إلى روسيا لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

عقوبات جديدة على فرد و3 شركات بسب حرب أوكرانيا

وكشفت أنها أدرجت في قائمة العقوبات، 3 شركات وفردا لدورهم في توفير الطائرات بدون طيار للكيانات العسكرية الإيرانية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض صارم لعقوباتها ضد كل من روسيا وإيران، وكذلك محاسبة إيران وأولئك الذين يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

المملكة تدين الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا

فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية، مؤكدة دعمها وتضامنها مع جمهورية ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني.

ويوم أمس، أعلنت ألبانيا أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني عليها، مؤكدة أنها طردت السفير الإيراني وطالبته بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بعدما أثبتت التحقيقات أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة، وأن هجوم إيران السيبراني وقع منتصف يوليو الماضي وأضر كثيرًا في البلاد.

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