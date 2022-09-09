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شاهد.. تساقط أمطار صمد وجريان سيول أحد المسارحة في جازان

شاهد.. تساقط أمطار صمد وجريان سيول أحد المسارحة في جازان

شاهد.. تساقط أمطار صمد وجريان سيول أحد المسارحة في جازان
٠٦:٢٥:٥٧ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت على جريان السيول في صمد وأحد المسارحة بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تساقطت عصر اليوم، كميات من الأمطار على محافظة صمد، وجريان السيول والأودية في أحد المسارحة بجازان.

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة, يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

أمطار رعدية على هذه المحافظات بجازان

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات، ” الحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا وأبو عريش وأحد المسارح والطوال وصبيا وصامطة وضمد وهروب وفرسان والدرب وبيش ومركز الفطيحة”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة تشمل أيضًا المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وأنها تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساء.

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