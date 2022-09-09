الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. هل يُمكن تقديم بعض أنواع التمور المُنتَجة علفًا للحيوانات والدواجن؟
بعد رفع أسعار الفائدة.. عضو “المركزي” الأوروبي: مخاطر التضخم تتزايد
شاهد.. تساقط أمطار صمد وجريان سيول أحد المسارحة في جازان
عاجل.. “الخزانة” الأمريكية تفرض عقوبات ضد وزير الاستخبارات الإيراني
دعوة دولية لوقف فوري لجميع أشكال القصف حول “زابوريجيا”.. ماذا يجري؟
بالفيديو.. «الهلال الأحمر»: لماذا يجب أن تتعلم كيفية الإسعافات الأولية؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دعوة دولية لوقف فوري لجميع أشكال القصف حول “زابوريجيا”.. ماذا يجري؟

دعوة دولية لوقف فوري لجميع أشكال القصف حول “زابوريجيا”.. ماذا يجري؟

دعوة دولية لوقف فوري لجميع أشكال القصف حول “زابوريجيا”.. ماذا يجري؟
٠٦:١٥:٣٤ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل جروسي، إلى وقف فوري لعمليات القصف في منطقة محطة زابوروجيا النووية.

البنية التحتية للطاقة حول المحطة تم تدميرها بالكامل

وأوضح أنه تلقى تقارير تؤكد الوضع الخطير في محيط المحطة، مؤكدًا أن البنية التحتية للطاقة في محيط محطة زابوريجيا تم تدميرها بالكامل.

وأكد أن محطة الطاقة الحرارية القريبة من زابوريجيا تعرضت للقصف ، مشيرًا إلى أن القصف المتبادل في محيط محطة زابوريجيا يقلص الآمال في تجنب كارثة نووية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسودة قرار لمجلس الوكالة الذرية، أنها دعت روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال ضد المحطة النووية.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الأوكرانية تحقق بعض النجاح في عملياتها في خاركيف وخيرسون، مؤكدًا أن القوات الروسية لم تعد قادرة على تحقيق مكاسب إضافية كبيرة بعد تقدمها في دونباس، وأن التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية يؤكد أهمية تقديم المزيد من المساعدات لكييف.

اقرأ أيضًا:

اتهامات بين روسيا وأوكرانيا.. قصف منطقة محطة زابوريجيا 15 مرة في يوم

وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت منظومة هايمارس الصاروخية ضد أكثر من 400 هدف روسي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه رئيس البعثة الأممية في أوكرانيا، أن روسيا لم تسمح لنا بتفقد السجناء الأوكرانيين ونحن قلقون من وقوع حالات تعذيب.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا محطة زابوروجيا منظومة هايمارس وكالة الطاقة الذرية

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية

٠٦:٤٩ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
«أمانة جدة» تمهل رجل أعمال 15 يوما لدفع 226 مليون ريال بعد تعديه على أراضٍ حكومية

«أمانة جدة» تمهل رجل أعمال 15 يوما لدفع 226 مليون ريال بعد تعديه على أراضٍ حكومية

١١:٤١ ص، الأربعاء، ١٢ أبريل ٢٠١٧
الشريم: لهذه الأسباب كان النبي يُغيِّر أسماء الناس

الشريم: لهذه الأسباب كان النبي يُغيِّر أسماء الناس

٠٤:٢٣ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦
بالصور والفيديو.. مواطن يوثِّق الحالة السيئة للطرق بخميس مشيط

بالصور والفيديو.. مواطن يوثِّق الحالة السيئة للطرق بخميس مشيط

٠٦:٣٣ م، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *