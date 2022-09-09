دعوة دولية لوقف فوري لجميع أشكال القصف حول “زابوريجيا”.. ماذا يجري؟

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دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل جروسي، إلى وقف فوري لعمليات القصف في منطقة محطة زابوروجيا النووية.

البنية التحتية للطاقة حول المحطة تم تدميرها بالكامل

وأوضح أنه تلقى تقارير تؤكد الوضع الخطير في محيط المحطة، مؤكدًا أن البنية التحتية للطاقة في محيط محطة زابوريجيا تم تدميرها بالكامل.

وأكد أن محطة الطاقة الحرارية القريبة من زابوريجيا تعرضت للقصف ، مشيرًا إلى أن القصف المتبادل في محيط محطة زابوريجيا يقلص الآمال في تجنب كارثة نووية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسودة قرار لمجلس الوكالة الذرية، أنها دعت روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال ضد المحطة النووية.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الأوكرانية تحقق بعض النجاح في عملياتها في خاركيف وخيرسون، مؤكدًا أن القوات الروسية لم تعد قادرة على تحقيق مكاسب إضافية كبيرة بعد تقدمها في دونباس، وأن التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية يؤكد أهمية تقديم المزيد من المساعدات لكييف.

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وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت منظومة هايمارس الصاروخية ضد أكثر من 400 هدف روسي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه رئيس البعثة الأممية في أوكرانيا، أن روسيا لم تسمح لنا بتفقد السجناء الأوكرانيين ونحن قلقون من وقوع حالات تعذيب.