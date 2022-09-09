الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. هل يُمكن تقديم بعض أنواع التمور المُنتَجة علفًا للحيوانات والدواجن؟
بعد رفع أسعار الفائدة.. عضو “المركزي” الأوروبي: مخاطر التضخم تتزايد
شاهد.. تساقط أمطار صمد وجريان سيول أحد المسارحة في جازان
عاجل.. “الخزانة” الأمريكية تفرض عقوبات ضد وزير الاستخبارات الإيراني
دعوة دولية لوقف فوري لجميع أشكال القصف حول “زابوريجيا”.. ماذا يجري؟
بالفيديو.. «الهلال الأحمر»: لماذا يجب أن تتعلم كيفية الإسعافات الأولية؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد رفع أسعار الفائدة.. عضو “المركزي” الأوروبي: مخاطر التضخم تتزايد

بعد رفع أسعار الفائدة.. عضو “المركزي” الأوروبي: مخاطر التضخم تتزايد

بعد رفع أسعار الفائدة.. عضو “المركزي” الأوروبي: مخاطر التضخم تتزايد
٠٦:٣١:٢٠ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير، عضو البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في دول منطقة اليورو أصبح مرتفعا بشكل غير مقبول.

 “المركزي” الأوروبي: التضخم مستىمر

مشيرا إلى أن توقعات المركزي الأوروبي الجديدة تفيد أن التضخم سيظل مرتفعا ويفوق بكثير هدف البنك البالغ 2% خلال عامي 2023 وحتى 2024.

ورأى كازيمير أن مخاطر التضخم تتزايد ولكن مخاطر الاقتصاد تتراجع، معتبرا أن النقاش حول مستوى التضخم الذي يهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول إليه سابق لأوانه.

اقرأ أيضًا:

بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية

عاجل.. المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لمواجهة التضخم

استعادة التوازن

وصرح صانع السياسة  بالبنك المركزي الأوروبي بأن أولوية البنك الأوروبي هي الاستمرار بضراوة في تطبيع السياسة النقدية.

وأضاف أن الإجراءات الشديدة التي يتخذها المركزي الأوروبي ضرورية للغاية لتحقيق استقرار الأسعار واستعادة توازن الاقتصاد للعودة إلى الازدهار.

الكلمات الدلالية:
أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي التضخم بيتر كازيمير تطبيع السياسة النقدية وزير المالية السلوفاكي

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مواطنة بــ«كورونا» وأخرى إثر خطأ طبي في الأفلاج

وفاة مواطنة بــ«كورونا» وأخرى إثر خطأ طبي في الأفلاج

٠٧:٤٦ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
«توظيف عاجل» أرامكو «ياسرف» تعلن حاجتها لموظفين.. المؤهلات وطريقة التقديم

«توظيف عاجل» أرامكو «ياسرف» تعلن حاجتها لموظفين.. المؤهلات وطريقة التقديم

١٢:٥٥ ص، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢
القطيف.. إنقاذ امرأة و3 من أبنائها احتجزهم حريق داخل منزلهم

القطيف.. إنقاذ امرأة و3 من أبنائها احتجزهم حريق داخل منزلهم

١١:١٦ ص، الثلاثاء، ٢٥ يوليو ٢٠١٧
زادت مؤخرًا 4.2%.. سر ارتفاع أسعار السيارات الآسيوية بالمملكة

زادت مؤخرًا 4.2%.. سر ارتفاع أسعار السيارات الآسيوية بالمملكة

١٠:٣٨ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *