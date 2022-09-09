بعد رفع أسعار الفائدة.. عضو “المركزي” الأوروبي: مخاطر التضخم تتزايد

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قال وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير، عضو البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في دول منطقة أصبح مرتفعا بشكل غير مقبول.

“المركزي” الأوروبي: التضخم مستىمر

مشيرا إلى أن توقعات المركزي الأوروبي الجديدة تفيد أن التضخم سيظل مرتفعا ويفوق بكثير هدف البنك البالغ 2% خلال عامي 2023 وحتى 2024.

ورأى كازيمير أن مخاطر التضخم تتزايد ولكن مخاطر الاقتصاد تتراجع، معتبرا أن النقاش حول مستوى التضخم الذي يهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول إليه سابق لأوانه.

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استعادة التوازن

وصرح صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي بأن أولوية البنك الأوروبي هي الاستمرار بضراوة في تطبيع السياسة النقدية.

وأضاف أن الإجراءات الشديدة التي يتخذها المركزي الأوروبي ضرورية للغاية لتحقيق استقرار الأسعار واستعادة توازن الاقتصاد للعودة إلى الازدهار.