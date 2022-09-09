هل تتقاضى جامعة الملك سعود رسومًا مقابل برامجها الدراسية؟

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب “إجازة” المهتم بأخبار التعليم والتعليم العالي بالمملكة، اليوم الجمعة، إنه بعد تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أصبح من حقها أن تتقاضى رسومًا مقابل ما تقدمه من برامج دراسية.

وكتب “إجازة” في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض: للجامعة أن تتقاضى رسومًا مقابل ما تقدمه من برامج دراسية”.

موافقة ملكية على التحويل

وقبل يومين، صدرت موافقة ملكية بتحويل جامعة الملك سعود لتكون مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وضمها تحت مؤسسة الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسيسها.

وتضمنت الموافقة آلية تحويل الجامعة للهيئة الملكية للرياض؛ بحيث يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا في الجامعة إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.

اقرأ المزيد:

بإشراف جامعة الملك سعود.. إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس بمصر