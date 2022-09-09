الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الغذاء والدواء» توضح الفروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة.. وأيهما أفضل (فيديو)
الذهب يستقر بأسواق المملكة في ختام الأسبوع
«تعليم الرياض» يكلف 1383 مشرفًا في 15 مكتب تعليم
الدولار يهوي بعد قرار «المركزي الأوروبي»
متحدث الأرصاد: لا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة بالاستمطار (فيديو)
العالم في أسبوع.. اقتصاد المملكة وتغيّر قيادة بريطانيا وأحدث منتجات أبل وأسباب هزة الباحة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الغذاء والدواء» توضح الفروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة.. وأيهما أفضل (فيديو)

«الغذاء والدواء» توضح الفروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة.. وأيهما أفضل (فيديو)

«الغذاء والدواء» توضح الفروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة.. وأيهما أفضل (فيديو)
٠٥:٣٦:٠١ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن فروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة وذلك في فيديو توضيحي عبر صفحتها الرسمية على «تويتر».

وقالت الهيئة إن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن الأدوية الجنيسة أقل فاعلية من الأدوية المبتكرة، لكن الحقيقة هي أن الأدوية الجنيسة المسجلة من قبل هيئة الغذاء والدواء لها فاعلية الأدوية المبتكرة نفسها.

مقارنة في نقاط بين الاثنين

– تختلف الأدوية الجنيسة عن المبتكرة في التالي:

اللون والنكهة والسعر، ولكنها متطابقة من ناحية المادة الفعالة والتركيز والجرعة وطريقة الاستخدام والادعاءات الطبية.

– كل دواء مبتكر جديد له فترة حماية قانونية من 17 إلى 20 عامًا، لا يسمح خلالها لغير الشركة المبتكرة بتصنيع الدواء نفسه، وبعد انتهاء الفترة يسمح لشركات الأدوية الأخرى بتصنيع الدواء نفسه، ويسمى وقتها دواء مجانس وتكون سعرها أرخص لأنها لا تحتاج إلى تكاليف أبحاث وتسويق.

– الأدوية الجنيسة تخضع لرقابة صارمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويتم مراجعة المكونات والتكافؤ الحيوي والفاعلية والمأمونية، كما يتم تفتيش مصنع الدواء ومراقبة الجودة بعد الموافقة على التسجيل؛ ليضمن المستهلك دواءً آمنًا وفعالاً واقتصاديًا.

اقرأ أيضًا: 

توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن استخدام السكر المُضاف للمشروبات بالمحلات والمطاعم

الكلمات الدلالية:
أدوية جنيسة أدوية مبتكرة الغذاء والدواء الفرق بين الأدوية المبتكرة والجنيسة

مواد ذات صلة

المزيد
القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

٠١:٥٨ م، الثلاثاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٦
أمير مكة: 9 مليارات ريال مشروعات تنموية بالليث والقنفذة وأضم والعرضيات

أمير مكة: 9 مليارات ريال مشروعات تنموية بالليث والقنفذة وأضم والعرضيات

٠٨:٥٧ م، الأربعاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥
كابتن طائرة يعود بعد الإقلاع لإنقاذ مريضة سرطان

كابتن طائرة يعود بعد الإقلاع لإنقاذ مريضة سرطان

٠١:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠١٥
فايننشال تايمز: السعودية تحذر «ترامب» بشأن النفط

فايننشال تايمز: السعودية تحذر «ترامب» بشأن النفط

٠٧:٢٢ ص، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *