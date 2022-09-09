«الغذاء والدواء» توضح الفروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة.. وأيهما أفضل (فيديو)

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كشفت هيئة الغذاء والدواء عن فروقات بين الأدوية المبتكرة والجنيسة وذلك في فيديو توضيحي عبر صفحتها الرسمية على «تويتر».

وقالت الهيئة إن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن الأدوية الجنيسة أقل فاعلية من الأدوية المبتكرة، لكن الحقيقة هي أن الأدوية الجنيسة المسجلة من قبل هيئة الغذاء والدواء لها فاعلية الأدوية المبتكرة نفسها.

مقارنة في نقاط بين الاثنين

– تختلف الأدوية الجنيسة عن المبتكرة في التالي:

اللون والنكهة والسعر، ولكنها متطابقة من ناحية المادة الفعالة والتركيز والجرعة وطريقة الاستخدام والادعاءات الطبية.

– كل دواء مبتكر جديد له فترة حماية قانونية من 17 إلى 20 عامًا، لا يسمح خلالها لغير الشركة المبتكرة بتصنيع الدواء نفسه، وبعد انتهاء الفترة يسمح لشركات الأدوية الأخرى بتصنيع الدواء نفسه، ويسمى وقتها دواء مجانس وتكون سعرها أرخص لأنها لا تحتاج إلى تكاليف أبحاث وتسويق.

– الأدوية الجنيسة تخضع لرقابة صارمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويتم مراجعة المكونات والتكافؤ الحيوي والفاعلية والمأمونية، كما يتم تفتيش مصنع الدواء ومراقبة الجودة بعد الموافقة على التسجيل؛ ليضمن المستهلك دواءً آمنًا وفعالاً واقتصاديًا.

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