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بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين.. تعليم صبيا يدعو للتسجيل في مسابقة “موهوب” 2022

بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين.. تعليم صبيا يدعو للتسجيل في مسابقة “موهوب” 2022

بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين.. تعليم صبيا يدعو للتسجيل في مسابقة “موهوب” 2022
٠٦:٠٣:٥٠ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

حثت إدارة تعليم صبيا طلابها وطالباتها على التسجيل في مسابقة “موهوب” التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” حيث يستمر التسجيل حتى 21 سبتمبر الجاري.

المستهدفون في المسابقة

وتستهدف المسابقة طلبة التعليم العام من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثالث متوسط، بحسب صفه الدراسي للعام 1444هـ، وفق تخصصات العلوم والرياضات والكيمياء والفيزياء والأحياء.

وأكدت إدارة تعليم صبيا ضرورة مراعاة تعليمات وشروط المسابقة والتقيد بمراحلها المزمنة، مشيرة إلى أن المادة العلمية للتخصصات المختلفة لمسابقة موهوب متاحة على منصاتها الإلكترونية، وأن الاختبار التجريبي متاح عبر موقع “موهوب” حتى 30 سبتمبر الجاري ، وأن اختبار موهوب (1) للمسجلين سيبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

نتائج المسابقة

فيما تعلن النتائج في الـ4 من أكتوبر، وينطلق تدريب موهوب لجميع التخصصات ابتداء من الـ9 من أكتوبر ، فيما سيكون اختبار موهوب (2) في اليوم الـ8 من أكتوبر، وإعلان النتائج في الـ31 من ذات الشهر.

يذكر أن المسابقة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، واكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية.

 

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إدالارة تعليم صبيا الصف الثالث متوسط الصف السادس الابتدائي تخصصات العلوم والرياضات طلبة التعليم العام مؤسسة موهبة مسابقة موهوب

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