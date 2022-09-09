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الذهب يستقر بأسواق المملكة في ختام الأسبوع

الذهب يستقر بأسواق المملكة في ختام الأسبوع

الذهب يستقر بأسواق المملكة في ختام الأسبوع
٠٥:٣٤:٣٣ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المملكة، اليوم، حيث بلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 207.37 ريالات، أي ما يعادل 55.30 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 190.09 ريال / 50.69 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 181.45 ريال/ 48.39 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 155.53 ريال/ 41.47 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6450 ريالاً/ 1720 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6453.75 ريال/ 1721 دولارًا.

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أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، صعد الذهب، اليوم الجمعة، مدعومًا بانخفاض في الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة خاصة مع استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بحوالي 1.14% إلى 1727.19 دولار للأوقية. وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5 %، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.09% هي الأخرى لتصل إلى 1738.70 دولار.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدًا، كما تدعم الدولار.

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