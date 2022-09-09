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بالفيديو.. «الهلال الأحمر»: لماذا يجب أن تتعلم كيفية الإسعافات الأولية؟

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بالفيديو.. «الهلال الأحمر»: لماذا يجب أن تتعلم كيفية الإسعافات الأولية؟

بالفيديو.. «الهلال الأحمر»: لماذا يجب أن تتعلم كيفية الإسعافات الأولية؟

بالفيديو.. «الهلال الأحمر»: لماذا يجب أن تتعلم كيفية الإسعافات الأولية؟
٠٦:١٣:٠٥ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الجمعة، فيديو توضيحيًا يحث على أهمية تعلم الإسعافات الأولية والفوائد المرتقبة من ذلك.

وجاء الفيديو في الحساب الرسمي للهيئة على “تويتر”، تحت عنوان: لماذا يجب أن تتعلم كيفية الإسعافات الأولية؟

وبحسب الفيديو، فإنه في كل مكان من الممكن أن يكون الإنسان هو المنقذ للآخرين عبر تعلمه للإسعافات الأولية.

6 فوائد للإسعافات الأولية

وعدّدت الهيئة أهمية أن يكون الإنسان هو المسعف عبر الآتي:

-في البحر ممكن أن تسعف غريقًا.

-في البر ممكن أن تسعف مسمومًا.

-في البيت ممكن أن تسعف جريحًا.

-في العمل ممكن أن تسعف محمومًا.

-في المدرسة ممكن أن تسعف مخنوقًا.

-في الشارع ممكن أن تسعف مصدومًا.

أهمية الإسعافات الأولية

يشار إلى أن الإسعافات الأولية لها دور كبير في حياة البشرية عامة، فعند تعرض الإنسان لحادثة مؤذية بشكل كبير، تعمل الإسعافات الأولية على توفير المساعدة الضرورية للإبقاء على حياة المرء.

فالإسعافات الأولية توفر الإجراءات الأولية لإنقاذ حياة الإنسان وتكون سببًا رئيسًا في نجاته، لا سيما ما يتعلق بحوادث الطرق وعملية الإنعاش الرئوي، وإنعاش القلب، ووقف نزيف الدم وغيرها.

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