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«تعليم الرياض» يكلف 1383 مشرفًا في 15 مكتب تعليم
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«تعليم الرياض» يكلف 1383 مشرفًا في 15 مكتب تعليم

«تعليم الرياض» يكلف 1383 مشرفًا في 15 مكتب تعليم

«تعليم الرياض» يكلف 1383 مشرفًا في 15 مكتب تعليم
٠٥:٣٣:٣٠ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال ورثان الورثان، أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض (رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية والإدارية) الدكتور حسن بن محسن خرمي، اعتمد تكليف 45 مساعدًا ومساعدة للشؤون التعليمية والمدرسية، و15 مساعدًا جديدًا للخدمات المساندة في جميع مكاتب التعليم، فيما تم تكليف 15 مديرًا ومديرة لمكاتب التعليم، موضحًا أن الإدارة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية عن طريق مكاتب التعليم، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني، والتسهيل على أولياء الأمور والمستفيدين.

وأكد أمين لجنة التشكيلات الإشرافية ومدير إدارة شؤون المعلمين ياسر اليابس أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن اعتمد تكليف 1383 مشرفًا ومشرفة في مكاتب التعليم مع اعتماد التوزيع الجغرافي الجديد للمكاتب، إذ تم استقطاب كفاءات من المعلمين والمعلمات للخدمة في الإشراف التربوي وتدوير ونقل خبرات 693 مشرفًا ومشرفة بين مكاتب التعليم، وفاقت نسبة التمكين للمشرفين والمشرفات الجدد وتدوير الخبرات بين مكاتب التعليم 50%.

كما قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولأول مرة بتكليف 3 مديرات لقيادة مكاتب التعليم التي تشرف على مدارس البنين والبنات مع تدوير وتكليف قيادات جديدة بنسبة 100%؜ في 15 مكتبًا تعليميًا بناء على التوزيع الجغرافي الجديد.

تطوير الأداء الإشرافي والإداري

وأشار إلى أن ذلك يأتي لتطوير الأداء الإشرافي والإداري في مكاتب التعليم، ولتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ولتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء. مضيفًا أنه تم دعم مكاتب التعليم بالكوادر الإدارية والإشرافية بعد أن مُنحت صلاحيات أكبر لقياداتها، لتوفير المرونة وسرعة الاستجابة واتخاذ القرارات التي تخدم المجتمع بشكل عام والمجتمع التعليمي بشكل خاص.

وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الشكر لـ 46 مشرفًا ومشرفةً تم إنهاء فترة تكليفهم، لما بذلوه خلال فترة عملهم في الإشراف التربوي، وليباشروا مهماتهم ويشاركوا خبراتهم المتراكمة مع زملائهم داخل المدارس.

 

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الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الرياض تعليم الرياض مكاتب التعليم

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