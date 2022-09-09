متحدث الأرصاد: لا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة بالاستمطار (فيديو)

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قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد بالمملكة، حسين القحطاني، إنه لا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة مؤخرًا بالاستمطار.

وفي تصريحات متلفزة لفضائية “الإخبارية”، أوضح القحطاني أن “الاستمطار يعمل في مرحلته الثانية بالمناطق الجنوبية الغربية للمملكة، ولا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة بالاستمطار”.

دور الاستمطار الصناعي

واستدرك: “لكن من الطبيعي أن لعملية الاستمطار دورها في زيادة الهاطل المطري”.

وأضاف أن الاستمطار له قراءة خاصة من قبل المختصين وغرف العمليات ذات العلاقة والتي تعطي مؤشرات حول واقع كمية الأمطار الناتجة من الاستمطار.

وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت المملكة سقوط أمطار غزيرة على العديد من المدن والمناطق التي كانت بعضها نادرًا ما تشهد هطول مطري.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من الاستمطار الصناعي كانت على الرياض والقصيم وحائل، فيما طالت المرحلة الثانية المناطق الجنوبية الغربية وعسير والباحة وشمال من أجزاء منطقة مكة المكرمة.

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