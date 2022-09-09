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تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول شروط احتضان الأيتام

تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول شروط احتضان الأيتام

تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول شروط احتضان الأيتام
٠٤:٤٧:٥٠ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على رخصة الاحتضان شرط أساس في الوقت الحالي ضمن العديد من الشروط الواردة بمعايير مفاضلة احتضان الأسر الكافلة للأيتام.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية والتأهيلية المقدمة لهذه الفئة، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

الأسر الخاضنة

وقالت الوزارة إن عدد الأسر المتوقع حصولها على رخصة احتضان خلال هذا العام 2022، بلغ 162 أسرة.

وأوضحت أن عدد الأسر الحاضنة للأيتام على مستوى المملكة بلغ 9 آلاف أسرة، إذ يتم تسجيل طلبات احتضان عالية من كافة المناطق.

وشددت على أن طلبات الاحتضان تخضع للدراسة وفق معايير علمية يتم على أساسها اختيار الأسرة الأنسب اقتصاديًا واجتماعياً وتعليمياً والأكثر استقراراً بما ينعكس على حياة اليتيم.

وكشفت أن عدد الجمعيات التي تقدم خدمات الرعاية والاحتضان للأيتام ثماني جمعيات.

يشار إلى أنه من أبرز شروط الاحتضان الأخرى أن تكون الأسرة (زوج وزوجة) سعوديي الجنسية، كما يجب ألا يتجاوز عمر الزوجة الخمسين عامًا.

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الكلمات الدلالية:
احتضان احتضان الأيتام الأيتام الموارد البشرية شروط احتضان الأيتام

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