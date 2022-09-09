قصر باكنجهام: يعلن موعد ومكان تنصيب تشارلز الثالث ملك إنجلترا

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أعلن قصر باكنجهام، اليوم، موعد ومكان تنصيب الملك تشارلز الثالث ملك انجلترا الجديد، بعد وفاة الملكة إليزابث عن عمر 97 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية.

وقال قصر باكنجهام إن الملك تشارلز الثالث سينصب صباح الغد في قصر سانت جيمس؛ فيما أعلنت الحكومة البريطانية بدء فترة الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية حتى نهاية مراسم التشييع.

سفارة المملكة تعزي

قدمت سفارة المملكة في بريطانيا واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “تود سفارة المملكة، أن تعرب عن أعمق تعازيها لشعب المملكة المتحدة والكومنولث على وفاة جلالة الملكة”.

وأضافت: “كانت جلالة الملكة صديقة للمملكة، وستظل في الأذهان طويلاً لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها”.

وصول تشارلز

ووصل في هذه الأثناء، الملك تشارلز الثالث، إلى قصر باكنجهام، وصافح المحتشدين خارج القصر، وبالأمس، قال الملك تشارلز ملك بريطانيا، في أول تعليق له على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إن وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي.

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مراسم التشييع والجنازة

وحسب ما أعلن قصر باكنجهام، تكون مراسم العزاء والتشييع كالآتي:

-سيأتي الرؤساء والعائلات المالكة من جميع أنحاء العالم إلى لندن.

-سيكون هناك عرض عسكري من قصر باكنجهام أسفل المركز التجاري ومرورًا بالنصب التذكاري.

-سيذهب الجثمان إلى قاعة وستمنستر لمدة أربعة أيام وستفتح الأبواب للجمهور لمدة 23 ساعة في اليوم، يتوقع خلالها أن يأتي نصف مليون شخص لرؤية الملكة.

-بعد تسعة أيام من وفاتها ، ستقام الجنازة في عطلة البنوك الوطنية ، بعد قداس الكنيسة والطقوس التذكارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

-في الساعة 9 صباحًا ، ستضرب ساعة بيج بن وستنتقل الجثة من وستمنستر هول إلى وستمنستر أبي، وبعد ظهور التابوت مرة أخرى، يسحبه 138 بحارًا على عربة مدفع خضراء.

-ستبقى البلاد في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام أخرى على الأقل.