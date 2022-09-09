الدولار يهوي بعد قرار «المركزي الأوروبي»

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انخفض الأمريكي بشكل حاد في التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد التصريحات المتشددة من جانب البنك المركزي الأوروبي والتي دفعت المتداولين إلى إعادة تقييم توقعات رفع أسعار الفائدة العالمية.

مؤشر الدولار يتراجع

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 1.1٪ إلى 108.585، متجهًا إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.6٪ بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، من 110.79 في وقت سابق من الأسبوع.

في حين ارتفع زوج / الدولار الأمريكي بنسبة 1٪ إلى 1.0091، مرتفعًا بقوة نحو التكافؤ بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا عند 0.9863 في وقت سابق من الأسبوع.

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تأثيرات سياسية

كما ارتفع زوج الجنيه / الدولار الأمريكي بنسبة 1٪ إلى 1.1616، متجهًا إلى أفضل قفزات يومية في شهر، والتعافي من الانخفاض المتواضع الذي حدث بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/ بنسبة 1.2٪ إلى 142.31، بمساعدة من محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الذي صرح بأن التحركات السريعة للين الياباني كانت غير مرغوب فيها

تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

من جانبه، كرر رئيس جيروم باول يوم الخميس أن البنك المركزي “ملتزم بشدة” بالسيطرة على التضخم، وهو الموقف الذي عزز إلى حد كبير اعتقاد السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعر بمعدل 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في أقل من أسبوعين.