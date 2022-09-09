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«المرور»: 4 خطوات تضمن سلامة الجميع داخل الأحياء السكنية
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«المرور»: 4 خطوات تضمن سلامة الجميع داخل الأحياء السكنية

«المرور»: 4 خطوات تضمن سلامة الجميع داخل الأحياء السكنية

«المرور»: 4 خطوات تضمن سلامة الجميع داخل الأحياء السكنية
٠٤:٠١:٣٧ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشرت إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية «إنفوجرافًا» على «تويتر» لتوضيح 4 خطوات تضمن سلامة الجميع داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت أنه يجب اتباع 4 خطوات وهي :

１- الالتزام بتنظيمات السير على الطريق.
２- التقيد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.
３- الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها ومراعاة الأولوية في ذلك.
４- إعطاء الأفضلية للمشاة.

تحذيرات سابقة لقائدي المركبات

كانت الإدارة حذرت في تغريدة سابقة من جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية معتبرة أن ذلك يُعد من المخالفات المرورية، حيث إن جلوسهم في المقاعد الأمامية سوف يُعرّض حياتهم للخطر.

ونوّهت إدارة المرور على عدم جلوس الأطفال ومن هم دون العشر سنوات في المقاعد الأمامية للسيارات، وذلك تجنبًا لحدوث الإصابة الخطيرة للأطفال إذا حدثت مشكلة للسيارات من تصادم أو غيره.

كما أشارت إلى أنه من الضروري وجود مقاعد للأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة مع ضرورة ربط أحزمة الأمان لسلامة الأطفال، جاء ذلك القرار بعد عودة موسم الدراسة حيث كان معظم الآباء يصطحبون أبناءهم للمدارس، ويُجلسونهم في المقاعد الأمامية للسيارة مما قد يشكل خطورة على حياة الأطفال.

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إدارة المرور إدارة المرور السعودي المرور السعودي تحذيرات لقائدي المركبات

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