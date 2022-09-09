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بهذه الوسائل.. صحة حائل تكافح ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا»
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بهذه الوسائل.. صحة حائل تكافح ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا»

بهذه الوسائل.. صحة حائل تكافح ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا»

بهذه الوسائل.. صحة حائل تكافح ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا»
٠٤:١٠:٠٧ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تواصل فرق المكافحة الحشرية بصحة حائل ممثلةً بإدارة الصحة العامة قسم نواقل المرض والأمراض المشتركة، حملة الرش الضبابي الذي يستهدف مكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا” لمواقع سابقة الإصابة والحالات المكتشفة حديثاً.

صحة حائل تواصل مكافحتها لذبابة الرمل – ارشيف الصور

 

وأوضحت “صحة حائل” أنه جرى استكشاف حشري في قرية عقلة بن جبرين والهويدي والقرى المجاورة لهما، شملت موقعين سابقين الإصابة وموقع واحد جديد، كما جرى زراعة عدد 100 مصيدة لعدة أيام ومن ثم معاينتها بمختبر النواقل حيث رُصِدت 100 ذبابة رمل داخل تلك المصائد في موقعين مختلفين.

صحة حائل تواصل مكافحتها لذبابة الرمل – ارشيف الصور

وقامت فرق المساندة للمكافحة الحشرية بعمل مكافحة عن طريق الرش الفراغي ( ضبابي ) بالموقعين خلال فترة الاستكشاف لمكافحتها مبكرًا، وتغطية الموقعين بمحيط دائري يصل إلى ٢ كم من موقع الاستكشاف.

صحة حائل تواصل مكافحتها لذبابة الرمل – ارشيف الصور

ما هو مرض الليشمانيا؟

وكان الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، قال إن طفيليات داء الليشمانيا تنتقل عن طريق لدغات أنثى ذباب الرمل المصابة التي تتغذى على الدم لتضع بيضها.

وأضاف الذيابي، أن أنواعها متعددة فمنها الليشمانيا الجلدية: تسبب تقرحات الجلد، والليشمانيا الحشوية: تؤثر على الأحشاء الداخلية كالطحال، والكبد، ونخاع العظام.

وأشار إلى أن داء الليشمانيا هو داء حساس للتغيرات المناخية، فتغير حرارة الجو وهطول الأمطار والرطوبة تعزز بقاءها وزيادة أعدادها.

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الكلمات الدلالية:
الليشمانيا حائل ذبابة الرمل صحة حائل مرض الليشمانيا

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