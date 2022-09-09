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النفط يصعد وخام برنت يزيد 1%
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النفط يصعد وخام برنت يزيد 1%

النفط يصعد وخام برنت يزيد 1%

النفط يصعد وخام برنت يزيد 1%
٠٤:١٧:٥٧ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رغم ارتفاع أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه لخسارة أسبوعية جديدة، نظرًا لتأثيرات مخاوف الطلب والمخزونات المتزايدة، بالتزامن مع تحذيرات تصدر من إدارة بايدن من حين لآخر بالإفراج عن المزيد من الاحتياطي النفطي.

الصادرات وأسعار الفائدة

وارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين.

لكن المعدن الأسود يتجه نحو تكبد خسارته الأسبوعية الثانية، مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.

أسعار النفط اليوم

اقترب غرب تكساس الوسيط من 84 دولارًا للبرميل، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 4٪ تقريبًا هذا الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى منذ يناير.

بينما ارتفعت عقود خام برنت بحوالي 1% لتصل إلى 90.37 دولار للبرميل.

مخزونات النفط الأمريكية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في البلاد تراجعت بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر.

وانخفض المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 1984، وأكدت واشنطن التزامها باستمرار الإفراج عن المخزونات واتخاذ كل الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار.

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أسعار النفط الاحتياطي النفطي المخزونات الامريكية خام برنت خام غرب تكساس

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