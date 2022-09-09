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تعرف على أنواع هواتف «آيفون» التي أوقفت «أبل» دعمها رسميًا
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تعرف على أنواع هواتف «آيفون» التي أوقفت «أبل» دعمها رسميًا

تعرف على أنواع هواتف «آيفون» التي أوقفت «أبل» دعمها رسميًا

تعرف على أنواع هواتف «آيفون» التي أوقفت «أبل» دعمها رسميًا
٠٣:٥٢:٠٠ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة أبل يوم 12 من سبتمبر الجاري موعدًا رسميًا لإطلاق النسخة الأحدث من نظام التشغيل “أي أو أس 16” الجديد، مشيرة الى أنه سيأتي بميزات تعزز القدرات الذكية لهواتف آيفون التي سترتقي إلى مكانة جديدة بعد التحديث.

وقررت الشركة التخلي عن دعم 5 هواتف آيفون هي: آيفون 7، وآيفون 7 بلس، وآيفون 6 إس، وآيفون 6 إس بلس، بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف آيفون “إس إي”.

وهذا يعني أن حاملي هذه الهواتف لن “يكملوا المشوار الجديد للتحديثات”، في خطوة تهدف أولاً الى دفعهم باتجاه ترقية هواتفهم إلى نسخة أحدث من هذا الهاتف، كما يقول خبراء.

الهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد

أما الهواتف التي ستحصل على تحديث نظام التشغيل فهي: الهاتف الجديد آيفون 14 والنسخ التي صدرت معه الأربعاء، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، وآيفون 12 وآيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس.

وتضم القائمة أيضًا: “آيفون إكس أس، وآيفون إكس أس ماكس، وآيفون إكس أر، وآيفون إكس، وآيفون 8، وآيفون 8 بلس، وآيفون أس إي (الجيل الثاني وأحدث).

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