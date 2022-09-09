العالم في أسبوع.. اقتصاد المملكة وتغيّر قيادة بريطانيا وأحدث منتجات أبل وأسباب هزة الباحة

تواصل- فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

اقتصاد المملكة يواصل انتعاشه

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022م، مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023م وعلى المدى المتوسط.

وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2022 بالرياض، أن التحديات التي واجهها العالم بما في ذلك المملكة خلال السنتين الماضيتين أثبتت فاعلية رؤيتها، خصوصًا في مواجهة الصدمات، حيث نجحت في التعامل معها بفضل الله ثم بفضل استثمارات البنية التحتية الضخمة التي مكنت من استمرارية الأعمال، إضافة إلى سرعة التجاوب واتخاذ القرارات.

أسباب الهزات الأرضية بالباحة

فسّر المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أسباب حدوث الهزة الأرضية المتكررة في منطقة الباحة.

وأرجع أبا الخيل تلك الهزات إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، والتي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة.

مجلس التعاون يحذر نتفليكس

طالبت لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي منصة نتفلكس “Netflix” بإزالة المحتوى المخالف.

وقالت اللجنة إنها رصدت في الآونة الأخيرة بعض المحتوى المخالف على منصة نتفلكس، مشيرة إلى أن هذا المحتوى يتعارض مع قيم دول مجلس التعاون الخليجي والقيم الإسلامية.

أوبك تخفض إنتاج النفط

قررت منظمة أوبك، خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميًا مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي، حيث جرى إعادة مستوى إنتاج أوبك بلس، في شهر أكتوبر 2022م، إلى مستوى الإنتاج في شهر أغسطس 2022م.

وكان قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة، بزيادة 100 ألف برميل يوميًا، في شهر سبتمبر 2022م، لشهرٍ واحدٍ فقط.

تشارلز ملكًا لبريطانيا بعد وفاة إليزابيث

أصبح الأمير تشارلز، ملكًا لبريطانيا خلفًا للملكة إليزابيث الثانية التي أعلن قصر باكنجهام وفاتها مساء الخميس.

ونشرت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة وصول الخيول الملكية إلى قلعة بالمورال- حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية – محملة في عربات مخصصة لها.

تراس رئيسة وزراء بريطانيا خلفًا لجونسون

فازت وزيرة الخارجية ليز تراس، بزعامة حزب المحافظين البريطاني خلفًا لبوريس جونسون، الذي تنحى عن منصبه بعد تمرد داخل فريقه الحكومي، وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت أغلب التوقعات والاستطلاعات إلى أن تراس ستصبح زعيمة جديدة لحزب المحافظين، بعد تنافس على مدى أسابيع مع وزير المالية السابق ريشي سوناك.

منتجات أبل الجديدة

كشفت شركة «أبل» عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 8، والتي يمكنها اكتشاف حوادث السيارات وتتبع الحالة الصحية، وذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي للإعلان عن منتجات جديدة.

وأعلنت الشركة عن إضافة ميزات أمان جديدة مدعومة بجهازي استشعار للحركة، مثل ميزة اكتشاف حوادث السيارات الجديدة التي يمكنها اكتشاف ما إذا كنت في حادث سيارة خطير والاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ.

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