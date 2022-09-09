بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الشريعة الإسلامية أساسها الانفتاح والتجدد والمرونة مع المحافظة على الثوابت

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قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في خطبة الجمعة، اليوم، من المسجد الحرام بمكة المكرمة، إن مما يميز المجتمع الإسلامي عن غيره أنه آخذ بعضه بيد بعض، يوصي بعضهم بعضًا بالحق والصبر عليه، ويتعاونون على البر والتقوى، كما قال النبي ﷺ: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

شريعتنا لا تعرف الانغلاق

وتابع السديس: “فشريعتنا الغراء لا تعرف الانعزالية والانغلاق والتقوقع والجمود، لكنها تعرف الانفتاح والتجدد والمرونة، وفق المتغيرات والمستجدات، مع المحافظة على الثوابت والمسلمات”.

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واجبنا الديني والوطني

واستطرد: “وإن واجبنا الديني والقيمي والوطني، ليحتم على كل فرد منا، وخاصة القادة والعلماء، وذوو الفكر والرأي والإعلام، والرموز، والشباب والفتيات والمرأة، أن ينهض كل منا بواجباته في وجه المنتهكين لحرمة الدين والأوطان”.

ويكون ذلك، حسبما أردف السديس، من خلال التصدي للشائعات المغرضة، والأخبار الكاذبة، والدعوات المشبوهة، والجماعات المنحرفة، والأحزاب الضالة، والتنظيمات الإرهابية المارقة، التي تسعى جاهدة إلى إثارة البلبلة والفتن، والقلاقل والمحن، والخيانات الدينية والوطنية.