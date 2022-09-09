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توقعات «الأرصاد»: أمطار على جازان ورياح نشطة على مناطق متفرقة حتى هذا التوقيت

توقعات «الأرصاد»: أمطار على جازان ورياح نشطة على مناطق متفرقة حتى هذا التوقيت

توقعات «الأرصاد»: أمطار على جازان ورياح نشطة على مناطق متفرقة حتى هذا التوقيت
٠٣:١٧:٥٤ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش.

كما تشمل أيضا أحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، وهروب، وفرسان، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما بيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساء.

سحب على وادي الفرع

كما توقع “الأرصاد”، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

تنبيه على عسير

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

تكون على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ 7 مساءً.

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