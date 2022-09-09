بعد وفاة الملكة.. توضيح من الحكومة البريطانية بشأن خطة إعادة تسعير الطاقة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الحكومة البريطانية البدء في تطبيق خطة إعادة تسعير الطاقة 1 أكتوبر رغم الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس أعلنت تثبيت فواتير الكهرباء السنوية للأفراد ابتداء من أكتوبر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن تراس قالت إنه سيتم تثبت الفواتير عند 2500 جنيه إسترليني، قائلة إن الدعم سيستمر لمدة عامين.

وقالت: “هذه اللحظة هي التي يتعين علينا فيها أن نتحلى بالشجاعة”، موضحة أن الشركات سوف تحصل أيضًا على حزمة دعم لـ6 أشهر.

وفاة ملكة بريطانيا عن عمر ناهز الـ 96 عامًا

وأعلن قصر باكينجهام، مساء أمس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقًا، إثر إعلان طاقمها الطبي عن تدهور حالتها.

وتعد الملكة الراحلة أكبر الملكات جلوسًا على العرش في التاريخ حيث قضت نحو 70 عامًا من عمرها ملكةً لبريطانيا.

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