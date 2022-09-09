الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد وفاة الملكة.. توضيح من الحكومة البريطانية بشأن خطة إعادة تسعير الطاقة
لهذا لسبب.. «التدريب والتعليم» تُعلّق التسجيل في رخص المعلمين مؤقتًا
بالفيديو.. السديس في خطبة الجمعة: المواطنة الحقة شراكة في المصير والتحديات
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
عبر منصة «بلدي».. انطلاق التقييم الذاتي للمنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية
بالإنفوجراف.. 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 عالميًا في تسجيل براءات الاختراع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد وفاة الملكة.. توضيح من الحكومة البريطانية بشأن خطة إعادة تسعير الطاقة

بعد وفاة الملكة.. توضيح من الحكومة البريطانية بشأن خطة إعادة تسعير الطاقة

بعد وفاة الملكة.. توضيح من الحكومة البريطانية بشأن خطة إعادة تسعير الطاقة
٠٢:٤٩:٥٥ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الحكومة البريطانية البدء في تطبيق خطة إعادة تسعير الطاقة 1 أكتوبر رغم الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس أعلنت تثبيت فواتير الكهرباء السنوية للأفراد ابتداء من أكتوبر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن تراس قالت إنه سيتم تثبت الفواتير عند 2500 جنيه إسترليني، قائلة إن الدعم سيستمر لمدة عامين.

وقالت: “هذه اللحظة هي التي يتعين علينا فيها أن نتحلى بالشجاعة”، موضحة أن الشركات سوف تحصل أيضًا على حزمة دعم لـ6 أشهر.

وفاة ملكة بريطانيا عن عمر ناهز الـ 96 عامًا

وأعلن قصر باكينجهام، مساء أمس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقًا، إثر إعلان طاقمها الطبي عن تدهور حالتها.

وتعد الملكة الراحلة أكبر الملكات جلوسًا على العرش في التاريخ حيث قضت نحو 70 عامًا من عمرها ملكةً لبريطانيا.

اقرأ أيضًا: 

سفارة المملكة في بريطانيا تعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الكلمات الدلالية:
إليزابيث الثانية بريطانيا خطة تسعير الطاقة ملكة بريطانيا

مواد ذات صلة

المزيد
مكافحة الفساد: أكثر من 6 آلاف بلاغ وصلتنا خلال عام واحد

مكافحة الفساد: أكثر من 6 آلاف بلاغ وصلتنا خلال عام واحد

١٠:٠١ ص، الأحد، ١٢ مارس ٢٠١٧
مدني عسير يواصل البحث عن شابين جرفهما سيل «وادي عتود»

مدني عسير يواصل البحث عن شابين جرفهما سيل «وادي عتود»

١٢:٥٧ ص، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
نزل من سيارته .. وبعد لحظات كانت المفاجأة (فيديو)

نزل من سيارته .. وبعد لحظات كانت المفاجأة (فيديو)

١١:٤٠ م، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
«الجارديان»: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة

«الجارديان»: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة

٠٩:٥٢ م، الجمعة، ١٨ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *