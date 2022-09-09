تايوان تتعقب 45 طائرة عسكرية و7 سفن حربية صينية.. ماذا يجري؟

تواصل – وكالات:

نقلت تقارير إعلامية دولية نبأً عاجلاً عن تعقب تايوان 45 طائرة عسكرية و7 سفن حربية صينية، في خطوة قد تُصعّد التوتر بين الجارتين.

والواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تحرشت آليات عسكرية صينية نظيرتها التايوانية أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الأخيرة.

تصاعد التوتر

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت تحركات لـ 5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة.

وقبل أيام أعلنت وزارة خارجية تايوان، أن 14 طائرة حربية صينية تخطت خط الوسط الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة، محذرة من تداعيات تلك الخطوات.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

وخلال أغسطس سجلت تايوان عددًا قياسيًا من التوغلات الجوية الصينية، وذلك باختراق أكثر من 440 طائرة عسكرية منطقتها للدفاع الجوي، في وقت أثارت زيارات مشرّعين أمريكيين إلى الجزيرة غضب بكين.

يأتي هذا في الوقت الذي تتبادل فيه تايوان والصين تصريحات لاذعة بشأن سلسلة طلعات بمسيرات صينية فوق جزر كينمن التايوانية، وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة.

اقرأ أيضًا:

5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية تحيط بتايوان.. ماذا يجري؟