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بالفيديو.. السديس في خطبة الجمعة: المواطنة الحقة شراكة في المصير والتحديات
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بالفيديو.. السديس في خطبة الجمعة: المواطنة الحقة شراكة في المصير والتحديات

بالفيديو.. السديس في خطبة الجمعة: المواطنة الحقة شراكة في المصير والتحديات

بالفيديو.. السديس في خطبة الجمعة: المواطنة الحقة شراكة في المصير والتحديات
٠٢:١٤:٤٣ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توافد المصلون والزائرون على المسجد الحرام بمكة المكرمة، لأداء صلاة الجمعة، وأمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المواطنة الحقة

وقال السديس في خطبة الجمعة إن المواطنة الحقة شراكة بين أبناء الوطن في المصير والتحديات، ومن أهم ثمار حب الأوطان الوحدة واللحمة ولزوم الجماعة في وسطية واعتدال.

وأضاف أن الانتماء الوطني ليس مجرد عاطفة غامرة، أو مشاعر جياشة فحسب، بل هو مع ذلك، إحساس بالمسؤولية، وقيام بالواجبات.

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التطور ودوره في التنمية

ولفت السديس إلى أهمية الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية، والاستثمارات الحضارية، والمنشآت الرقمية التقنية، إلى غير ذلك من الفاعلية والإيجابية، والإسهامات الإنتاجية، التي تحفز على التنمية القائمة على استثمار التقانة والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

القيم الإسلامية

ومن ناحية أخرى، قال السديس إن : القيم الإسلامية هي معراج الروح لبناء الشخصية السوية العالية، وفي صالح الأخلاق دامت الممالك الأُول.

وأضاف أن الدين والقيم هما الفخر والشيم وبهما تعلو الهمم، كما يجب إفراد الله بالتوحيد وعدم التشاؤم بالشهور والأبراج.

الكلمات الدلالية:
التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الشيخ السديس المسجد الحرام المواطنة خطبة الجمعة مكة المكرمة

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