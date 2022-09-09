ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي.. وإنشاء أسوق حرة.. والنفط والذهب يتأرجحان

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 12.2%.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021.

وكذلك 22.9% زيادة معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021م.

اقتصاد المملكة أقوى رغم الأزمات

من ناحية أخرى، قالت هيئة السوق المالية، إن المملكة تسعى لأن تكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات بالعالم، متوقعة في الوقت نفسه، نمو اقتصاد المملكة بنسبة 7.6% خلال العام الجاري 2022.

وخلال مؤتمر يوروموني السعودية 2022 بالرياض، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022م، مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023م وعلى المدى المتوسط.

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استمرار انخفاض الأسعار بالمملكة

قال رئيس مجموعة مصرفية الشركات لبنك الخليج الدولي، خالد عباس: “نتوقع استمرار انخفاض الأسعار في المملكة في ظل الإصلاحات، بخلاف تضخم الأسعار العالمي” الذي تعاني منه أغلب دول العالم والاقتصادات الكبرى، في 2022، والمتوقع استمراره حتى 2023، أرى أن الإصلاحات في المملكة تؤتي ثمارها في تراجع الأسعار.

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إنشاء أسواق حرة في المنافذ

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على إنشاء أسواق حرة – بحسب الحاجة – في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

ومن جانبه، أوضح الاقتصادي، هاني الجفري، آلية دخول البضائع إلى الأسواق الحرة، مبينًا أنه يُسمح بإدخال كافة البضائع الأجنبية أيًا كان نوعها أو منشؤها إلى مناطق الأسواق الحرة، وكذلك بإخراجها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.

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النفط.. أسعار غير مستقرة

اتجه النفط لتكبد خسارة أسبوعية، للأسبوع الثاني على التوالي، رغم ارتفاع الأسعار، على مدار الأسبوع، ربما بسبب هبوط مفاجئ، أمس الخميس، حين تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية، وخسرت أكثر من 3 دولارات، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعاد النفط، في اليوم ذاته، خلال بقية الجلسات، محاولاً تعويض الخسائر، ليرتفع القياسي إلى مستويات قرب الـ 89 دولارًا للبرميل قبل أن يقلص جانبًا من مكاسبه وصولاً إلى مستويات قرب الـ 88.5 دولارًا للبرميل.

أوبك تدعم استقرار السوق

وفي سياق متصل، قررت منظمة أوبك، خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميًا مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي، حيث جرى إعادة مستوى إنتاج أوبك بلس، في شهر أكتوبر 2022م، إلى مستوى الإنتاج في شهر أغسطس 2022م.

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الذهب ما بين الصعود والهبوط

استمر انخفاض الذهب في أسواق المملكة، للأسبوع الثاني، لكنه ارتفع في منصف الأسبوع، وعاد للتراجع مرة أخرى، ليصعد مجددًا يوم أمس الخميس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، إلى نحو 181.24 ريال/ 48.33 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 155.35 ريال/ 41.43 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6442.50 ريالاً/ 1718 دولار، وجاء سعر الشراء بـ6446.25 ريال/ 1719 دولارًا.

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مؤشر سوق الأسهم يتراجع.. والاستقرار مستمر

تراجع مؤشر سوق الأسهم، يومي الأربعاء والخميس، وأغلق المؤشر يوم أمس الخميس منخفضًا 130.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11863.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وفي الوقت ذاته، حققت أكبر 10 شركات خليجية من حيث الربحية، ومدرجة في أسواق دول الخليج، صافي أرباح 103.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

فيما بلغ عدد الشركات السعودية في القائمة 6 شركات، من أصل أكبر 10 شركات ربحية، منها 4 تصدرت القائمة.

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