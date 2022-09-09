الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لهذا لسبب.. «التدريب والتعليم» تُعلّق التسجيل في رخص المعلمين مؤقتًا
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لهذا لسبب.. «التدريب والتعليم» تُعلّق التسجيل في رخص المعلمين مؤقتًا

لهذا لسبب.. «التدريب والتعليم» تُعلّق التسجيل في رخص المعلمين مؤقتًا

لهذا لسبب.. «التدريب والتعليم» تُعلّق التسجيل في رخص المعلمين مؤقتًا
٠٢:٤١:٥٨ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تعليق التسجيل في اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، بشكل مؤقت، والتي من المقرر أن تُعقد خلال العام الهجري الحالي 1444هـ.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، قالت الهيئة إن سبب التعليق يعود إلى الإقبال الكبير على التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية المقرر إجراؤها خلال شهري نوفمبر 2022 ويناير 2023، وقرب انتهاء المقاعد المخصصة لها.

تعليق مؤقت

وأوضحت الهية أن التعليق “بشكل مؤقت” لتخصيص مقاعد ومواعيد إضافية في مقرات الاختبارات بمناطق ومحافظات المملكة كافة؛ بهدف استيعاب جميع الرغبات.

وكشفت الهيئة أنه سيتم إعادة فتح التسجيل مرة أخرى مطلع شهر أكتوبر القادم.

واختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، هدفها أن يكون المعلم ذا كفاءة عالية وقادر على التعامل مع الطلاب وإضافة الكثير لهم.

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الكلمات الدلالية:
المعلمين رخص رخص المعلمين هيئة التدريب هيئة التدريب والتعليم وزارة التعليم

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