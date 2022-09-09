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“الصحة”:86 إصابة جديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلاً للحالات
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“الصحة”:86 إصابة جديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلاً للحالات

“الصحة”:86 إصابة جديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلاً للحالات

“الصحة”:86 إصابة جديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلاً للحالات
٠١:٠٤:٣٧ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (9 سبتمبر 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 66 حالة تعافي وحالة وفاة، و 41 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 814,278 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 801,436 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9313 حالة وفاة.

أعلى المدن تسجيلا للإصابات

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (26)، جدة (17)، المدينة (7) ، الدمام (7)، مكة (4).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (27)، جدة (14) ، المدينة (6) ، الدمام (6).

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تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا وأعلى المدن تسجيلًا للحالات

الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا عدد المصابين الجدد بكورونا كورونا كورونا في المملكة

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