الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على عدد من مناطق المملكة
تنبيهات من الأرصاد على مكة المكرمة والمدينة المنورة
تفعل حيلة ماكرة وتعق والدتها.. وهذه نهايتها
بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية
وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات
رد فعل غير متوقع من ترامب بعد سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على عدد من مناطق المملكة

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على عدد من مناطق المملكة

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على عدد من مناطق المملكة
١٢:٤٢:٠٩ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وابها ، والباحة ومكة المكرمة, يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل الى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

تنبيهات من الأرصاد على مكة المكرمة والمدينة المنورة

“الأرصاد” ينبه: تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة حركة الرياح سحب رعدية مركز الأرصاد مكة المكرمة مناطق المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
مرض غامض يؤدي إلى وفاة الطفلة “روضة” ويلحقها بأشقائها الخمسة

مرض غامض يؤدي إلى وفاة الطفلة “روضة” ويلحقها بأشقائها الخمسة

٠٣:٠٨ م، السبت، ١٠ مايو ٢٠١٤
بالفيديو.. تواصل احتجاجات الآذريين في إيران ضد عنصرية الحكومة

بالفيديو.. تواصل احتجاجات الآذريين في إيران ضد عنصرية الحكومة

١٠:٠٠ م، الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠١٥
بعد إثارتها الجدل.. جامعة جازان توضح حقيقة التكلفة المالية لمشروع «النافورة»

بعد إثارتها الجدل.. جامعة جازان توضح حقيقة التكلفة المالية لمشروع «النافورة»

١١:٠٥ م، الأحد، ٠٦ أغسطس ٢٠١٧
تعليم الرياض يحدد اشتراطات تشغيل المقاصف في المدارس الأهلية

تعليم الرياض يحدد اشتراطات تشغيل المقاصف في المدارس الأهلية

٠٧:٣٢ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *