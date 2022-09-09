تنبيهات من الأرصاد على مكة المكرمة والمدينة المنورة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم تنبيهين بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة السحب الرعدية والرياح النشطة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة كل من:

ـ منطقة مكة المكرمة – العاصمة المقدسة ـ بحرة

ـ منطقة المدينة المنورة – وادي الفرع

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.