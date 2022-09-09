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تفعل حيلة ماكرة وتعق والدتها.. وهذه نهايتها

تفعل حيلة ماكرة وتعق والدتها.. وهذه نهايتها

تفعل حيلة ماكرة وتعق والدتها.. وهذه نهايتها
٠٣:٠٦:٠٠ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قامت امرأة إسبانية تبلغ من العمر 30 عاما بمحاكاة لعملية اختطافها، وذلك بهدف للاحتيال على أمها المسنة، بغاية دفع فدية قدرها 43000 جنيها إسترلينيا.

وتصرخ الفتاة في الفيديو الذي أعدته بمساعدة شركائها، بغرض الخداع، معصوبة العينين، مع وجود دم مزيف حول فمها، وهي تتوسل إلى والدتها لدفع فدية ضخمة.

وبحسب اللقطات الكاذبة؛ كانت المرأة تبكي، فيما يظهر شخص من ورائها، يرتدي ملابس سوداء ويرتدي قفازات ويحمل سكينا يوجهه على رقبتها.

من فوره؛ سحبت الوالدة المذعورة مبلغ 50 ألف يورو من أحد البنوك بعد أن وصلها الفيديو، من أجل دفعه مقابل إطلاق سراح ابنتها.

من جانبها؛ قامت الشرطة الإسبانية بالتحقيق في الموضوع؛ حيث قاموا بتفتيش منزل شريك تلك المرأة وعثروا على بعض الدلائل، بما في ذلك السكين والدم المزيف.

كما اعتقلوا أربعة أفراد من عائلة الشاب الذي على علاقة مع الفتاة بتهمة محاولات الابتزاز المزعومة.

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حيلة ماكرة عقوق الأم عمليات ابتزاز مزعومة نهاية غير متوقعة

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