بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية

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صادرت الولايات المتحدة عملات مشفرة بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار سرقها قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عن شركة “شينالسيز” لتحليل العملات المشفرة عبر مدونة، إنها ساعدت مع كيانات أخرى في استعادة جهات إنفاذ القانون الأمريكية للأموال المسروقة من جانب مجموعة تحمل اسم “لازاروس”.

ونقلت عن الشركة أن الأموال التي تم استعادتها تمثل حوالي 10% من إجمالي الأموال المسروقة في مارس من لعبة “أكسي إنفينيتي” والتي بلغت آنذاك 615 مليون دولار من العملات المشفرة.

كما نوهت أنها تقدر أن الجماعات المرتبطة بكوريا الشمالية سرقت عملات مشفرة من بروتوكولات التمويل اللامركزية بقيمة تقارب مليار دولار.