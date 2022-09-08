الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيهات من الأرصاد على مكة المكرمة والمدينة المنورة
تفعل حيلة ماكرة وتعق والدتها.. وهذه نهايتها
بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية
وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات
رد فعل غير متوقع من ترامب بعد سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا (فيديو)
إيلون ماسك: أجرينا محادثات واعدة مع آبل بشأن خاصية الطوارئ

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية

بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية

بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية
٠٢:٥٠:٤٤ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

 

صادرت الولايات المتحدة عملات مشفرة بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار سرقها قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عن شركة “شينالسيز” لتحليل العملات المشفرة عبر مدونة، إنها ساعدت مع كيانات أخرى في استعادة جهات إنفاذ القانون الأمريكية للأموال المسروقة من جانب مجموعة تحمل اسم “لازاروس”.

ونقلت عن الشركة أن الأموال التي تم استعادتها تمثل حوالي 10% من إجمالي الأموال المسروقة في مارس من لعبة “أكسي إنفينيتي” والتي بلغت آنذاك 615 مليون دولار من العملات المشفرة.

كما نوهت أنها تقدر أن الجماعات المرتبطة بكوريا الشمالية سرقت عملات مشفرة من بروتوكولات التمويل اللامركزية بقيمة تقارب مليار دولار.

الكلمات الدلالية:
30 مليون دولار الولايات المتحدة عملات مشفرة قراصنة كوريا الشمالية واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
«الأراضي البيضاء»: 20 مليون م2 في الرياض ستسجل بعد 20 يومًا

«الأراضي البيضاء»: 20 مليون م2 في الرياض ستسجل بعد 20 يومًا

١١:٥٨ م، الخميس، ٢٦ مايو ٢٠٢٢
1.361 تريليون ريال حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بنهاية يونيو

1.361 تريليون ريال حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بنهاية يونيو

٠١:٠٨ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
أكبر شركة تكرير صينية تخفض شحنات إيران النفطية

أكبر شركة تكرير صينية تخفض شحنات إيران النفطية

١٢:٠٨ ص، الأحد، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
خلال 3 أشهر.. «أوبر» تخسر 100 مليون دولار في أمريكا

خلال 3 أشهر.. «أوبر» تخسر 100 مليون دولار في أمريكا

١٠:٣٦ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *