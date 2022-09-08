وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- باحث ما بعد الدكتوراه / باحث بجامعة KAIMRC مابعد شهادة الدكتوراة.
- فني Sepport I أخصائي أول.
- كاتب إدخال البيانات (SA2) مدخل بيانات.
- محاضر تمريض صحة المجتمع محاضر تمريض صحة المجتمع.
- مسؤول الشؤون الأكاديمية الثاني مسؤول شؤون أكاديمية ثاني.
- أخصائي اكتساب المواهب الثالث أخصائي استقطاب مواهب ثالث.
- باحث ما بعد الدكتوراه / كيمارك – باحث مابعد شهادة الدكتوراة / كيمارك.
- فني بيطري \ KAIMRC فني بيطري.
- مفتش الخدمات الثاني مراقب خدمات ثاني.
- أستاذ مساعد ، معلومات صحية ، أستاذ مساعد ، المعلوماتية الصحية.
- مساعد رعاية الطفل مساعد رعاية طفل.
طريقة ورابط التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).