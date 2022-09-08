وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: