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وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات
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وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» في عدة تخصصات
٠٢:٣٨:٠٧ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • باحث ما بعد الدكتوراه / باحث بجامعة KAIMRC مابعد شهادة الدكتوراة.
  • فني Sepport I أخصائي أول.
  • كاتب إدخال البيانات (SA2) مدخل بيانات.
  • محاضر تمريض صحة المجتمع محاضر تمريض صحة المجتمع.
  • مسؤول الشؤون الأكاديمية الثاني مسؤول شؤون أكاديمية ثاني.
  • أخصائي اكتساب المواهب الثالث أخصائي استقطاب مواهب ثالث.
  • باحث ما بعد الدكتوراه / كيمارك – باحث مابعد شهادة الدكتوراة / كيمارك.
  • فني بيطري \ KAIMRC فني بيطري.
  • مفتش الخدمات الثاني مراقب خدمات ثاني.
  • أستاذ مساعد ، معلومات صحية ، أستاذ مساعد ، المعلوماتية الصحية.
  • مساعد رعاية الطفل مساعد رعاية طفل.

طريقة ورابط التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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