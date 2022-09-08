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رد فعل غير متوقع من ترامب بعد سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا (فيديو)
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رد فعل غير متوقع من ترامب بعد سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا (فيديو)

رد فعل غير متوقع من ترامب بعد سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا (فيديو)

رد فعل غير متوقع من ترامب بعد سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا (فيديو)
٠٢:٣٤:٥٧ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رد فعل غير متوقع، بعد سماع خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وكما ظهر في مقطع فيديو متداول، بدا ترامب مندهشا وفي حالة ذهول عندما علم بوفاة الملكة إليزابيث الثانية خلال لقاء مع الصحفيين.

وعلق ترامب على الخبر بقوله : “توفيت للتو.. يا إلهي.. لم أكن أعلم ذلك، علمت منكم للتو خبر رحيلها”، مضيفا: “قادت حياة رائعة.. ماذا بوسعنا أن نقول أكثر من ذلك”.

وأضاف ترامب: “كانت ملكة رائعة.. سواء اتفقتم معي أم لا كانت رائعة وقادت حياة رائعةـ أنا حزين حقا لسماعي هذا الخبر”.

يذكر أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، توفيت مساء أمس ، عن عمر ناهز 96 عاما بعد تدهور حالتها الصحية.

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