إيلون ماسك: أجرينا محادثات واعدة مع آبل بشأن خاصية الطوارئ

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن “سبيس إكس” التي يملكها؛ قد أجرت محادثات واعدة مع شركة آبل الأمريكية؛ بخصوص استعمال خدمات “ستارلينك” للأقمار الصناعية.

وقال ماسك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد أجرينا بعض المحادثات الواعدة مع آبل حول الاتصال عبر ستارلينك”.

وأضاف: “بالتأكيد، الرابط الوثيق من الفضاء إلى الجوال سيعمل بشكل أفضل إذا تكيفت برامج الجوال والأجهزة مع الإشارات الفضائية مقابل ستارلينك الذي يحاكي تمامًا أبراج الجوال”.

وكانت شركة آبل الأمريكية قد أطلقت الأربعاء، هاتفها الجديد “أيفون 14” مؤكدة أنها اختارت شركة “جلوبال ستار” لخدمات الأقمار الصناعية كشريك لها لتشغيل خاصية تساعد المستخدمين على إرسال رسائل طوارئ بدون شبكات عادية.