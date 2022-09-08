الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إيلون ماسك: أجرينا محادثات واعدة مع آبل بشأن خاصية الطوارئ
بالتفصيل.. افتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال بـ«الحدود الشمالية»
شاحنة تسحق 7 مركبات بعاصمة عربية
الولايات المتحدة في أزمة.. وقرار مرتقب بشأن إنتاج النفط
وزارة الثقافة تعلن عن بدء التقديم بـ «برنامج الابتعاث الثقافي» لعام 2022
مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

إيلون ماسك: أجرينا محادثات واعدة مع آبل بشأن خاصية الطوارئ

إيلون ماسك: أجرينا محادثات واعدة مع آبل بشأن خاصية الطوارئ

إيلون ماسك: أجرينا محادثات واعدة مع آبل بشأن خاصية الطوارئ
٠٢:٢٤:٤٨ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن “سبيس إكس” التي يملكها؛ قد أجرت محادثات واعدة مع شركة آبل الأمريكية؛ بخصوص استعمال خدمات “ستارلينك” للأقمار الصناعية.

وقال ماسك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد أجرينا بعض المحادثات الواعدة مع آبل حول الاتصال عبر ستارلينك”.

وأضاف: “بالتأكيد، الرابط الوثيق من الفضاء إلى الجوال سيعمل بشكل أفضل إذا تكيفت برامج الجوال والأجهزة مع الإشارات الفضائية مقابل ستارلينك الذي يحاكي تمامًا أبراج الجوال”.

وكانت شركة آبل الأمريكية قد أطلقت الأربعاء، هاتفها الجديد “أيفون 14” مؤكدة أنها اختارت شركة “جلوبال ستار” لخدمات الأقمار الصناعية كشريك لها لتشغيل خاصية تساعد المستخدمين على إرسال رسائل طوارئ بدون شبكات عادية.

الكلمات الدلالية:
آبل الأمريكية أقمار صناعية إيلون ماسك جلوبال ستار سبيس إكس شركة الفضاء الخارجي

مواد ذات صلة

المزيد
تطوير يد روبوتية تساعد في تشخيص الأمراض وعلاج المرضى

تطوير يد روبوتية تساعد في تشخيص الأمراض وعلاج المرضى

٠٥:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠
بالفيديو.. شاب يدخل عرين الأسد وحدث ما لم يتوقعه أحد

بالفيديو.. شاب يدخل عرين الأسد وحدث ما لم يتوقعه أحد

٠٣:٠٣ ص، الجمعة، ٠٦ مايو ٢٠٢٢
تغيُّر المناخ سيتسبب في تقلص حجم الأسماك 30%

تغيُّر المناخ سيتسبب في تقلص حجم الأسماك 30%

٠٨:٣٢ م، الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧
فضيحة للإعلام الإيراني.. نشر صورة ممثل مصري على أنه ضابط بالموساد قُتل في قصف «أربيل»

فضيحة للإعلام الإيراني.. نشر صورة ممثل مصري على أنه ضابط بالموساد قُتل في قصف «أربيل»

٠٦:٢٤ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *