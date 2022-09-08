بالتفصيل.. افتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال بـ«الحدود الشمالية»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، مساء أمس الخميس، أنه صدر قرار مدير عام تعليم الحدود الشمالية بافتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال .

وأوضحت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه صدر قرار مدير عام التعليم بالمنطقة، بافتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال على النحو التالي:

1- الروضة الملحقة بمدرسة الإمام عاصم للطفولة المبكرة بعرعر

2- الروضة الملحقة بمدرسة الثلاثون الابتدائية بعرعر

3- روضة خولة بنت اليمان بالخشيبي – رفحاء

وقبل أسابيع، أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عن أكثر من 167 فرصة تدريبية لحملة الدبلوم والبكالوريوس عبر برنامج ( تمهير ) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي تنظيم مؤتمرات.

مصمم جرافيك.

أخصائي تنظيم إداري.

مشرف مدخلي بيانات.

مصمم إعلان.

أخصائي دعم فني.

أخصائي توظيف.

المؤهلات والخبرات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

المزايا والمكافآت:

مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس، 2,000 ريال لحملة الدبلوم.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة من هدف.