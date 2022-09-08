بالتفصيل.. افتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال بـ«الحدود الشمالية»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، مساء أمس الخميس، أنه صدر قرار مدير عام تعليم الحدود الشمالية بافتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال .
وأوضحت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه صدر قرار مدير عام التعليم بالمنطقة، بافتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال على النحو التالي:
1- الروضة الملحقة بمدرسة الإمام عاصم للطفولة المبكرة بعرعر
2- الروضة الملحقة بمدرسة الثلاثون الابتدائية بعرعر
3- روضة خولة بنت اليمان بالخشيبي – رفحاء
وقبل أسابيع، أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عن أكثر من 167 فرصة تدريبية لحملة الدبلوم والبكالوريوس عبر برنامج ( تمهير ) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:
أخصائي موارد بشرية.
أخصائي تنظيم مؤتمرات.
مصمم جرافيك.
أخصائي تنظيم إداري.
مشرف مدخلي بيانات.
مصمم إعلان.
أخصائي دعم فني.
أخصائي توظيف.
المؤهلات والخبرات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.
المزايا والمكافآت:
مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس، 2,000 ريال لحملة الدبلوم.
تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
دورات تدريبية إلكترونية.
شهادة خبرة من هدف.
|| قرار ||
صدر قرار مدير عام #تعليم_الحدود_الشمالية بافتتاح عدد من مدارس رياض الأطفال . pic.twitter.com/YpcCK9Bfsx
— إدارة تعليم الحدود الشمالية (@moe_hud) September 8, 2022