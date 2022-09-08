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وزارة الثقافة تعلن عن بدء التقديم بـ «برنامج الابتعاث الثقافي» لعام 2022

وزارة الثقافة تعلن عن بدء التقديم بـ «برنامج الابتعاث الثقافي» لعام 2022

وزارة الثقافة تعلن عن بدء التقديم بـ «برنامج الابتعاث الثقافي» لعام 2022
٠١:٤٠:٠١ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الثقافة عن بدء التقديم في (برنامج الابتعاث الثقافي) لعام 2022م في (مختلف المجالات)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات المتوفرة:

ـ علم الآثار
ـ التصميم
ـ المتاحف
ـ الآداب
ـ الفنون البصرية
ـ فنون الطهي

شروط وتعليمات ينبغي مراعاتها عند التقديم في البرنامج:

ـ أن يكون المتقدّمُ سعوديَّ الجنسيّة.
ـ أن يتّصفَ المتقدّمُ بحسن السيرةِ والسلوك.
ـ أن تكون المؤسّسة التعليمية المراد الالتحاق بها مدرَجة في قائمة المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج.
ـ أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة أو تفرعاتها في برنامج الابتعاث الثقافي.

ـ لا يلزم أن يكون التخصص الذي يودُّ المتقدم دراسته، مطابقًا أو مرتبطًا بالتخصص الذي درسه سابقًا.

ـ أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في موقع البرنامج للوثائق الرسمية.

المزايا:

بعثة علميّة كاملة تشمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، بالإضافة للتأمين الصحي، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس، ولمزيد من المعلومات يمكنكم توجيه استفساركم عبر خدمة الاستفسارات للخدمات الإلكترونية في بوابة سفير.

تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي، ومدّ يد العون له في كلِّ ما من شأنه تعزيز غايات البرنامج وتحقيق تطلّعاته.

طريقة التقديم:

ـ أوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج: رابط التقديم – (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
الابتعاث الثقافي برنامج الابتعاث علم الآثار فرص وزارة الثقافي

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