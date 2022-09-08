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الولايات المتحدة في أزمة.. وقرار مرتقب بشأن إنتاج النفط
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الولايات المتحدة في أزمة.. وقرار مرتقب بشأن إنتاج النفط

الولايات المتحدة في أزمة.. وقرار مرتقب بشأن إنتاج النفط

الولايات المتحدة في أزمة.. وقرار مرتقب بشأن إنتاج النفط
٠١:٤٨:١٤ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لا تستبعد ضخ المزيد من احتياطي النفط وذلك للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.

وتفصيلا، قال مسؤولون أمريكيون إن السلطات الأمريكية، تبحث إمكانية زيادة ضخ احتياطي النفط الاستراتيجي في البلاد، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هناك مباحثات جارية بهذا الصدد إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ويرى مراقبون، وفقا لوكالة “بلومبرج”، أن الولايات المتحدة على موعد مع ارتفاع حاد في أسعار المحروقات في ديسمبر القادم حال دخول العقوبات الأوروبية ضد الواردات الروسية حيز التنفيذ.

الكلمات الدلالية:
أسعار المحروقات أسعار النفط النفط الولايات المتحدة

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