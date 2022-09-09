حديقة الأندلس بأبها.. «مناظر طبيعية خضراء وزهور خلابة» راحة وهدوء في يوم الإجازة

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

نقدم لك اليوم نزهة لحديقة الأندلس بأبها في منطقة عسير، والتي تتيح لك التمتع بمناظر خلابة وأجواء طبيعية رائعة.

حديقة الأندلس بأبها

تعد من أروع الأماكن الترفيهية التي يتوافر بها المساحات الخضراء التي تبعث في النفس الراحة والهدوء، كما أنها تحتوي على المناظر الطبيعية الخلابة التي تضيف إليك المزيد من المتعة والاسترخاء، بالإضافة إلى وجود الألعاب الترفيهية التي يُحبها الأطفال، فعلى كل من يرغب في قضاء أوقات ممتعة مع أفراد عائلته؛ لا يتردد في زيارة حديقة الأندلس .

مميزات حديقة الأندلس

– تمتاز حديقة الأندلس بالمساحات الخضراء الواسعة والجو الهادئ .

– موقعها المميز واحتوائها على عدد كبير من المطاعم .

– تضم مساحات مخصصة لممارسة الرياضة ومسارات للمشي ومنطقة العاب بعيدة عن الشارع العام لتناسب الأطفال ليلعبوا بأمان.

– تضم ملايين الزهور الملونة والأشجار والنخيل.

نشاطات يمكنك القيام بها في الحديقة

1- التنزه في الحديقة :

لمحبي المظاهر الطبيعية والخلابة لديكم الفرصة الكبيرة للاستمتاع بالعدد الهائل من الورود المتوزع على كل أنحاء الحديقة بتصميم رائع.

2- ممارسة المشي والرياضة :

يوجد في حديقة الأندلس أماكن مخصصة للمشي وممارسة الرياضة على طول محيط الحديقة وعلى حوافها الأشجار العالية لتعطيك الجو المنعش أثناء ممارسة الرياضة.

3- اصطحاب الأطفال برفقتكم :

بالإضافة للجو المنعش والخلاب تم تخصيص مساحة كبيرة من الألعاب المتنوعة للأطفال بعيدة عن الشارع العام ليلعبوا بأمان ومتعة عالية.

4- التقاط الصور التذكارية :

في حديقة الأندلس بأبها يمكنكم التقاط أجمل الصور التذكارية المميزة برفقة الشريك أو العائلة وخاصة في فصل الربيع وبين الورود الملونة.

5- الجلوس والاسترخاء:

تنتشر أماكن الجلوس في حديقة الأندلس أبها الرائعة، والتي يُمكنكم الجلوس بها بعد أخذ جولة في المكان، للاسترخاء قليلاً والاستمتاع بالأشجار والمناظر الطبيعية المُحيطة بكم، أو يُمكنكم الافتراش على الأرض فوق العُشب، وترك الصغار للهو بجانبكم في جو عائلي من المرح والمتعة.

6- صور تذكارية:

إن كنتم من مُحبي التصوير، فيمكنك التقاط بعض الصور التذكارية، وسط الأشجار والمساحات الخضراء، وجعل باقات الورود خلفيات رائعة لصوركم.

7- تناول المشروبات والمأكولات الخفيفة:

ينتشر بالحديقة أكشاك وأماكن لبيع المشروبات الساخنة والباردة، وبعض المُسليات والمأكولات الخفيفة التي يُفضلها الكبار والصغار.

مواعيد دخول حديقة الأندلس

تعمل الحديقة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

موقع حديقة الأندلس

تقع الحديقة في حي الأندلس على طريق الأمير سلطان بحي النزهة، ويُمكنكم الوصول إلى الموقع بسهولة أكبر عند الدخول على خرائط جوجل.. انقر هنا.