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مقابل 5 ملايين ريال بدلاً من 40 مليونًا.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بشفاعة أمير حائل
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مقابل 5 ملايين ريال بدلاً من 40 مليونًا.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بشفاعة أمير حائل

مقابل 5 ملايين ريال بدلاً من 40 مليونًا.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بشفاعة أمير حائل

مقابل 5 ملايين ريال بدلاً من 40 مليونًا.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه بشفاعة أمير حائل
٠١:١٠:١٨ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق قيام مواطن في منطقة حائل، بالتنازل عن قاتل ابنه مقابل 5 ملايين ريال بدلا من 40 مليونا.

وتفصيلا، تنازل المواطن عبدالله حامد الشمري عن قاتل ابنه وذلك استجابة لشفاعة لأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعد التنازل عن قاتل ابنه، قال المواطن عبدالله الشمري، أنا سعيد وعمري كأنه بدأ اليوم، وأنا طلعت من بيتي لحالي، واليوم صار معنا وعلى رأسنا أمير حائل.

وأضاف الشمري، اليوم وبعد أن تنازلت عن قاتل ولدي بوجود أمير المنطقة، كأنه ما صار عندي شيء وما فقدت أحدا من أبنائي، وسط فرحة عارمة من الحضور.

الكلمات الدلالية:
أمير حائل حائل منطقة حائل مواطن يتنازل عن قاتل ابنه

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