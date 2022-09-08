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المركز الوطني للرقابة البيئية يعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض
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المركز الوطني للرقابة البيئية يعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

المركز الوطني للرقابة البيئية يعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

المركز الوطني للرقابة البيئية يعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض
٠١:٠١:٥٥ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ أخصائي حماية بيئة أول
ـ أخصائي رعاية العملاء
ـ أخصائي رعاية عملاء اول
ـ موظف استقبال
ـ أخصائي حماية بيئة

عن المركز:

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 7 سبتمبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)

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