مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 13 صفر 1444 هجرية، الموافق 9 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:16 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 12 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:50

المدينة – 4:47

الرياض – 4:19

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:30

المدينة – 6:32

الرياض – 6:04

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:00

المدينة – 8:02

الرياض – 7:34