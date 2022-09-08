مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 13 صفر 1444 هجرية، الموافق 9 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:16 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 12 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:50
المدينة – 4:47
الرياض – 4:19
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:30
المدينة – 6:32
الرياض – 6:04
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:00
المدينة – 8:02
الرياض – 7:34