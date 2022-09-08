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مواد غذائية لا غنى عنها للأطفال في بداية العام الدراسي
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مواد غذائية لا غنى عنها للأطفال في بداية العام الدراسي

مواد غذائية لا غنى عنها للأطفال في بداية العام الدراسي

مواد غذائية لا غنى عنها للأطفال في بداية العام الدراسي
١٢:٣٣:٢٥ ص، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

يحتاج الطلاب في بداية عامهم الدراسي الجديد إلى مواد غذائية تساعدهم على الاندماج مع الدراسة؛ بحسب استشاري وأخصائي روسي.

ويقول الدكتور أوليغ لينيوف، أخصائي طب الأعصاب: “الجوز من المنبهات الضيقة النطاق للجهاز العصبي المركزي، يحتوي الجوز على حمض الأراكيدونيك، الذي يحفز عمليات الطاقة في الدماغ”.

ويضيف لينيوف: “لذلك يجب على الطلاب تناول الجوز إذا لم تكن هناك موانع صحية، ويكون من الأفضل تناوله مع العسل؛ كما أن مجموعة فيتامين B الموجودة في مواد غذائية كثيرة تحفز الدماغ أيضا”.

كما أشار إلى أنه يحتاج التلاميذ في بداية العام الدراسي، زيادة مستوى نشاطهم العقلي بعد العطلة الصيفية، ولتحسين الوظائف المعرفية وتنشيط الجهاز العصبي المركزي، من المفيد إضافة الجوز إلى نظامهم الغذائي اليومي المعتاد.

الكلمات الدلالية:
أخصائي طب الأعصاب الاندماج مع الدراسة الوظائف المعرفية بداية العام الدراسي

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