استشاري يحذر مرضى القلب والضغط من المشي في هذه الحالة

تواصل ـ فريق التحرير:

نصح الدكتور صالح سالم الغامدي، استشاري القلب خبير الضغط والتوتر، مرضى القلب ومرض العصر (الضغط)، بنصيحة هامة جدا ألا وهي تخفيف الوزن، لكن بشروط

وأضاف “الغامدي” عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أنه إذا خففت من وزنك 10 كيلو، تقلل ما يعادل 40 كيلو من الضغط على ركبتك.

وختم تغريدته بالقول: “مرضى القلب والضغط مع وجود سمنة لا أنصحهم بالمشي قبل تخفيف الوزن؛ وذلك للتخفيف عن الركبة؛ وبدلا من ذلك الدراجة الثابتة مفيدة.