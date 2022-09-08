الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
١١:٢٧:٣٤ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن الوظائف متاحة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

  • تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن وجد – دورات في مجال الرعاية الصحية والجودة الشاملة.
  •    الحد الأدنى 3 سنوات من الخبرة  في الجودة في القطاع الصحي مع درجة البكالوريوس.
  •     الحد الأدنى سنتين من الخبرة في الجودة في القطاع الصحي مع درجة الماجستير.

 المهارات المطلوبة:

  •  الإلمام بآلية عمل تكنولوجيا الرعاية الصحية ومتطلبات الجودة.
  •  مهارات إدارية وتنظيمية.
  •  إدارة الوقت.
  •  التواصل الفعال.

طريقة ورابط التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 سبتمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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فرص مدينة الملك سعود الطبية وظائف وظائف شاغرة

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