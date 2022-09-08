الاتفاق النووي في مهب الريح.. البيت الأبيض يوجه رسالة للنظام الإيراني

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يبدو أن الاتفاق النووي مع إيران، أصبح في مهب الريح، بسبب التعنت الإيراني، وعدم الالتزام بقرارات وكالة الطاقة الذرية، واستمرار النظام الإيراني في عمليات التخصيب لمستويات خطيرة.

وفي هذا السياق، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إلى أن واشنطن ليست قريبة ‏في الوقت الراهن من إحياء الاتفاق النووي مع إيران.‏

وأشار كيربي خلال إفادة صحفية يوم الخميس بقوله “من الواضح لنا أنه لا تزال هناك ثغرات ولسنا قريبين من إبرام صفقة كما كنا نتمنى أن تكون”.

يذكر أنه يوم 4 أغسطس الماضي في فيينا تم استئناف عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة.

وفي 15 أغسطس قدمت طهران، ردًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.

وكانت إدارة دونالد ترامب قد انسحبت، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي وفقا لما نص عليه الاتفاق.